Подрыв беспилотником нефтебазы в селе Стальной конь обошелся без пострадавших

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Населенный пункт, в котором случился инцидент, расположен в 300 километрах от Украины.

Беспилотный летательный аппарат осуществил налет на нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — сообщил градоначальник в Telegram-канале.

В том числе Клычков не уточнил остальные детали и не объяснил, кому мог принадлежать БПЛА, совершивший атаку. К слову, Орловская область граничит с Брянским и Курским регионами.

Село, в котором расположена нефтебаза, расположена в 300 километров от границы с Украиной. Недавно украинские националисты предприняли попытки подорвать нефтеналивной терминал «Жеча» в приграничном регионе нашей страны — Брянской области. По предварительной информации, атака осуществлялась посредством беспилотника, с которого на объект скинули неустановленный боеприпас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Брянской области готовы работать в режиме повышенной готовности.