Бизнесмена с простреленной головой нашли под Москвой в его автомобиле Mercedes

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Предприниматель занимался продажей автозапчастей. Рядом с его телом лежали две гильзы, но оружия не было.

Тело бизнесмена с простреленной головой нашли в личном автомобиле марки Mercedes в подмосковной деревне Калачево. По информации 5-tv.ru, погибший занимался продажей автозапчастей.

Автомобиль находился недалеко от одного из жилых комплексов. Предприниматель был пристегнут. На месте происшествия правоохранители обнаружили две гильзы. Оружия рядом не было.

Подобное загадочное происшествие случилось в начале ноября. Тело хоккеиста Александра Лифанова нашли в собственном доме в луже крови. Сосед покойного спортсмена вызвал медиков и полицию. С его слов, к нему подошел смежник, сказав, что услышал глухой удар, а затем на протяжении трех часов продолжалось журчание воды. Попасть к Лифанову получилось благодаря оставленному ключу. Мужчина жил один. Предположительно, он умер от кровопотери. Хоккеист был нападающим ТХК Тверь.

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