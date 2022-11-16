Дональд Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

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Экс-глава государства планирует вновь сделать страну великой.

Политик Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом бывший лидер Штатов заявил в своем обращении из поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — сказал Трамп.

По данным Fox News, он принял такое решение, поскольку «мир еще не увидел, какой может быть эта нация». Заявку Трампа на участие в предвыборной гонке опубликовали его представители перед выступлением политика. Он выдвигается от партии республиканцев, где является лидером.

Дональд Трамп был американским президентом с 2017 по 2021 год. Затем его сменил текущий президент США Джо Байден. К слову, 79-летний политический деятель недавно заявлял о планах переизбраться. По его словам, об окончательном решении он объявит в начале следующего года. Байден добавил, что на него не повлияют итоги выборов в конгресс. Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подвело Байдена на саммите G20.