Эмигрировавший Шац* затосковал по России: «Господи, как же хочется под Питер»

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Артист сейчас живет в Израиле со старшей дочерью Софьей. Там он активно учит иврит и уже получил документ об освоении начального уровня языка. Но мысли о Родине шоумена не покидают.

Эмигрировавший в Израиль юморист Михаил Шац* признался в тоске по России. Артист вдали от Родины живет уже восьмой месяц, но смириться с реальностью пока до конца не удается. Он с ностальгией вспомнил отдых за городом в родном Санкт-Петербурге.

«Угнетает, что скоро Новый год и я начинаю думать, господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик, но нет… Вот такие вещи периодически накатывают», — с грустью заявил Шац на YouTube-канале «Дождь»**.

Он не знает, когда сможет вернуться в Россию. Поэтому, чтобы меньше тосковать и думать о Родине, он все силы бросает на работу. У него уже прошли некоторые концерты за границей, вскоре предстоят еще.

«Единственный рецепт борьбы с этим — нагрузить себя максимально, чтобы не хватало времени на эмоциональные горки, которые преодолеваю восьмой месяц», — отметил артист.

К слову, свой отъезд, а также отношение к спецоперации, в отличие от экс-супруги Татьяны Лазаревой*, Шац особо не афишировал. Юморист дал единственное интервью, в котором рассказал, что после начала спецоперации ему стало страшно, а жизнь в России стала «невыносимой». Тем не менее он добавил, что остался бы в стране, если бы не решение дочери.

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* — признан иноагентом в РФ.

**— признан в РФ СМИ-иноагентом.