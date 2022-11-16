«На сон грядущий»: похудевшая Наталья Штурм продемонстрировала фигуру топлес

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица периодически показывает публике откровенные снимки и спрашивает мнения о ее внешнем виде.

Российская певица Наталья Штурм, известная по исполнению песни «Школьный романс», показала результат похудения. В социальной сети знаменитость опубликовала откровенное фото топлес.

«Как всегда с вами я на сон грядущий. Снова в Риге ночую в отличном новом отеле. Я похудела, заметно? Как мне лучше — потолще или похудее?» — поинтересовалась у интернет-пользователей певица.

Наталья Штурм похвалилась результатом похудения. Источник фото: Instagram* / nataliashturm

К слову, это не первое откровенное фото. Штурм периодически делится с публикой сексуальными кадрами. Одни восхищаются красотой и смелостью, другие отчитывают артистку за неприличные снимки.

Вместе с тем Штурм никогда не стеснялась делиться с публикой подробностями своей жизни. Так, в начале лета она получила предложение руки и сердца от некого миллионера Альберта. Как позже выяснилось, свадьба планировалась в августе. Но в один момент Штурм решила отказаться от затеи выходить замуж. Причина — внезапно вспыхнувшие чувства к дирижеру Дереку Глисону. Вместе ли сейчас пара, Штурм не рассказывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой бизнес Наталья Штурм предложила открыть Ольге Бузовой.

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