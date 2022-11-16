«Наложили 14 швов»: пострадавший от тигра Запашный показал окровавленное лицо

Эдгард Запашный показал наложение швов на его лицо после нападения тигра

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Известный дрессировщик в случившемся винит только себя. По его словам, на секунду отвлекся на помощника, а молодой тигр Рой махнул лапой, случайно попал по лицу знаменитости.

Дрессировщик Эдгард Запашный показал, как выглядит его лицо после атаки молодого тигра Ройя. Животное одним махом лапой нанесло немалые увечья знаменитости. Поэтому без медицинской помощи не обошлось.

«Наложили 14 швов. Когтями Рой мне зацепил лоб, скулу и нос» — признался Запашный в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео можно увидеть, как Запашному накладывали швы на нос. Несмотря на окровавленное лицо и последствия удара, артист не винит тигра в случившемся. По его словам, он сам дал повод для такого поведения животного. С его мнением согласна и мама Татьяна. Она отметила, что произошедшее не является чем-то критичным. Произошла штатная ситуация.

«Нормальная, штатная ситуация, потому надо всегда помнить, что это опасное животное. Что это абсолютно не кошки, что они дистанцию держат. Просто он чуть-чуть дистанцию нарушил», — высказала Запашная в беседе с Газета.ру.

Вследствие чего никаких наказаний для тигра не будет. А дрессировщик достаточно быстро поправится.

«Мужчину шрамы украшают, поэтому будет хороший шрам на лице. Ничего страшного. Обработали, зашили и все», — заключила родительница.

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