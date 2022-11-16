Российский Гринч? Петербурженка сорвала гирлянду с большой уличной елки

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Что именно не понравилось женщине в символе приближающегося Нового года — непонятно.

В Санкт-Петербурге замечена похитительница Рождества. Прохожие засняли на видео, как девушка подходит к большой уличной елке на проспекте Большевиков и срывает с нее гирлянду.

Что именно не понравилось петербурженке в символе приближающегося Нового года — непонятно. Возможно она решила, что украшение будет лучше смотреться у нее дома или же просто посчитала, что празднику к нам приходить пока рано.