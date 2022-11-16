Верховный суд РФ изменил механизм назначения моральной компенсации

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Расширяет новый закон и перечень причин, по которым можно требовать возмещение: если вам, например, задерживают зарплату или проводят незаконный обыск в квартире.

Страхи и переживания теперь будут кое-чего стоить в России. Верховный суд потребовал прекратить практику выдачи моральных компенсаций в символическом размере. Сколько же теперь дадут прикинул Игорь Балдин.

«Укус пришелся на голень. Собака укусила где-то здесь и за стопу»

После того как ее сына покусала соседская собака, Алла подала в суд: потребовала от хозяйки пса моральной компенсации. Бумажной волокиты было много, а вот выхлоп — почти нулевой.

«Когда я поехала получать решение, вступившее в законную силу я увидела, что там сумма стоит — 5000 рублей», — рассказала мать потерпевшего Алла Георгиева.

А бывает и меньше. По данным Ассоциации юристов России, крупных компенсаций, когда назначаются миллионы рублей, — единицы. Самая маленькая компенсация за смерть человека составила 5000 рублей, а самая большая — чуть ниже восьми миллионов.

«Конечно, суммы иногда просто смехотворные. Был прецедент, когда человек просто так год отсидел. И компенсация морального вреда составила 50 или 100 тысяч рублей», — заявил адвокат Алексей Попов.

Клиенты Юлии Цветковой год не могли вернуть вещи, которые во время переезда транспортная компания увезла не на их новую квартиру, а на склад.

«Мы судились с известной в России транспортной компанией, которая похитила все вещи людей из квартиры при переезде. Мы просили компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей, а присудили нам 5000», — сообщила юрист Юлия Цветкова.

За моральный ущерб платят порой столько, что не покроешь и услуги юриста. Верховный суд обратил внимание на слишком маленькие суммы и рекомендовал повысить компенсации пострадавшим. Он дал максимально развернутые рекомендации судьям по рассмотрению подобных исков.

«Сумма должна устранить нравственные страдания или сгладить их остроту и не быть слишком маленькой», — говорится в решении.

Расширяет новый закон и перечень причин, по которым можно требовать моральной компенсации: если вам задерживают зарплату, проводят незаконный обыск в квартире или, не дай Бог, отправляют в СИЗО по ошибке. Отдельным пунктом прописана альтернативная, не денежная компенсация. О чем здесь речь?

«Например, уходом за потерпевшим, передачи потерпевшему в счет морального вреда какого-либо имущества, транспортного средства, техники, предоставление потерпевшему какой-либо услуги», — пояснил заслуженный юрист РФ, судья Верховного суда РФ Михаил Кротов.

Принцип этой альтернативной компенсации прост: плохо сделал ремонт — придется переделать бесплатно, разбил старую гитару — забери и подари новую. Почти что узаконенный бартер: хороший вариант для тех, у кого с деньгами не очень.