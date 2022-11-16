Опасный адреналин: в Госдуме РФ хотят регулировать организацию квестов

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Правоохранители, сотрудники надзорных ведомств и представители самого сообщества должны будут разработать общие правила для проведения подобных мероприятий.

Проверить остроту ума, логику и почувствовать себя в другой реальности: звучит интригующе. А вот получить перелом позвоночника, или оказаться в эпицентре взрыва газового баллона — такой себе опыт. Но все это про одну индустрию — организацию квестов. В погоне за уникальностью предприниматели частенько не соблюдают элементарные правила безопасности, но все может измениться уже в ближайшее время. Как именно, знает Даниил Ланков.

«Где видите этот знак, то туда вам точно не нужно».

Предстартовый инструктаж — обязательное условие любого квеста. Ведь что-то может пойти не так, пока разгадываешь загадки в запертой комнате.

Обычная игра превратилась в масштабную индустрию развлечений, без всяких правил. На данный момент эта сфера никак не регулируется, хотя в ней работает около 30 тысяч человек. Участниками ежегодно становятся до полутора миллионов россиян, Большая часть завсегдатаев только недавно обзавелась паспортами, но и те, кто постарше, тоже нередкие гости.

«Они действительно будто окунаются в другую реальность, им нужно самим. Как-то пройти, выбраться. Если бы вы видели, как они радуются, когда они сами без подсказок, без гаджетов все проходят, они выходят такими уже сильными, уверенными», — рассказала администратор квеста Елизавета Быкова.

«Проверить мозги свои, логику, решить задачки, почувствовать себя в другой реальности», — поделилась участница квеста Юлия.

Та самая другая реальность может быть какой угодно: от безобидной комнаты с головоломками до испытаний, где главная задача организаторов — напугать участников. В желании испытать страх психологи не видят ничего плохого.

«Точно также мы идем в аквапарк — едем на этих сумасшедших горках, идем на аттракционы — мы же тоже пугаемся. Мы понимаем, что это игра. Не что-то угрожающее жизни, а испуг как игра, как яркая эмоция», — считает президент Ассоциации психологов Санкт-Петербурга Екатерина Брянцева.

Главное, чтобы обе стороны не забывали, что это игра. Так, в Тамбове участник квеста недавно отправил в нокаут напугавшую его актрису. На этот случай явно нужно стоп-слово, а лучше тревожная кнопка.

«Самый классический квест — побег из тюрьмы. Участник должен выбраться из запертой камеры. Если здесь что-то пошло не так: вот тревожная кнопка, которую нажали и дверь автоматически открылась. Вон там в углу огнетушитель — это неукоснительные требования безопасности, которые должны соблюдать все подобные организации», — сообщил корреспондент Даниил Ланков.

Но это идеальный пример. Зачастую квесты организуют в бывших промзонах или в заброшенных подвалах — гнетущая атмосфера организаторам только на руку, можно сэкономить на декорациях, да и аренда таких помещений подешевле.

Вот такое квест-пространство в Кировском районе Петербурга обнаружила прокуратура. О соблюдении санитарных и пожарных норм здесь говорить не приходится.

— Миш, как себя чувствуешь?

— Нормально.

Путешествие по Средиземью Толкина для 6-летнего Миши обернулось совсем не сказочными последствиями. Мальчик в полутемной комнате упал с высоты человеческого роста. Результат — компрессионный перелом позвоночника. В ближайшие годы никаких физических нагрузок и простых детских радостей.

«Нельзя заниматься физкультурой в течение двух лет. Нельзя кататься на велосипеде, санках, коньках», — рассказала мама Миши.

Недавно в московской промзоне во время квеста для школьников у одного из актеров взорвался газовый баллон, шесть человек получили ожоги и травмы, в том числе и сами организаторы. Прокуратура уже проводит проверку. После череды несчастных случаев с травмами и ожогами проблему этих опасных забав подняли на федеральном уровне. И тут выяснилось, что такого понятия как «квест» в законах вообще нет.

«До сих пор непонятно что это: аттракцион, азартная игра, театрализованная постановка? Квест — это что? Понимания этого нет», — задается вопросом депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Если несчастный случай уже произошел, в дело вмешиваются правоохранители. Но кто должен предупредить инцидент? Сегодня ни одно из надзорных ведомств не контролирует быстро растущую и опасную сферу развлечений. Никаких лицензий или разрешений на свои мероприятия организаторы не получают.

«Имеют вообще право осуществлять эту деятельность? Несут ли они какую-то ответственность? В основном этот вид развлечений направлен на детей и подростков», — считает адвокат Анжела Кошель.

А они в силу возраста вряд ли перед квестом будут проверять документы организаторов и условия, в которых проходит игра. В ближайшее время депутаты Госдумы планируют собрать рабочую группу. Правоохранители, сотрудники надзорных ведомств и представители квест-сообщества вместе должны будут разработать общие правила для проведения подобных мероприятий.