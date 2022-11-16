Герои в халатах: военкор «Известий» показал работу врачей Росгвардии в зоне СВО РФ

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Отважные медики помогают не только российским бойцам, но и местным жителям.

Не только для атаки используют винтокрылые машины в зоне СВО. Зачастую они нужны и для обслуживания личного состава. Свои вертолеты санавиации есть, например, у Росгвардии: они эвакуируют раненых или заболевших бойцов с передовой и доставляют их врачам. Как это происходит, показал Даниил Левин.

В зоне СВО каждый вертолет выполняет боевую задачу. Но сегодня этим экипажам не сообщали координаты противника. Санитарная авиация Росгвардии должна вывести товарищей.

«Медицинская эвакуация проходит очень быстро. Три машины скорых, два автобуса. И вот вертолет уже готов снова взмыть в небо», — сообщил корреспондент Левин.

На борт поднимаются военнослужащие, к примеру, со сложным переломом или подхватившие бронхит. Из прифронтовых районов пациентов оперативно доставят в крупные медицинские центры, чтобы оказать наиболее квалифицированную помощь.

На случай легкого недомогания в подразделениях Росгвардии оборудованы полевые медпункты. Каждое утро врачи осматривают здесь поваров и водителей перед выходом на службу.

Рядом с палаткой стоит грузовик. Внешне ничем не примечательный, зато в кузове…

«Привычное стоматологическое кресло, все необходимое оборудование. Находясь внутри, даже забываешь, что работа ведется по-настоящему в полевых условиях», — отметил Даниил Левин.

Вылечить кариес, сделать чистку или удалить зуб можно прямо на позициях. Квалифицированный прием проведет молодой доктор.

«Родители очень хотели, чтобы я пошел учиться на стоматолога. А я хотел быть военнослужащим. Мы как-то совместили все это — и я поступил в военно-медицинскую академию на военного врача стоматолога», — сообщил врач-стоматолог медицинской роты группировки Росгвардии.

Медики Росгвардии помогают и местным жителям. В этом поселке фельдшерский пункт перестал работать с началом боевых действий в 2014 году. Спустя столько времени его двери снова открыты для пациентов.

«Очень удобно, у меня четверо детей. У нас постоянно то горло, то сопли, то кашель… Чем-то ребенок постоянно болеет. Десять километров, грубо говоря на машине или на автобусе. А сейчас рядышком удобно, очень хорошо», — рассказала местная жительница Анастасия.

Врачи в форме не только бесплатно осматривают больных и дают рекомендации. Медики также обеспечивают пациентов всеми необходимыми лекарствами.