Огромные дыры в асфальте появились в Петербурге после первых снегопадов
Фото, видео: Сергей Коньков / ТАСС; 5-tv.ru
Горожане жалуются, что ноги в прямом смысле проваливаются под землю. Сейчас аварийные службы разбираются в причинах проблем.
Прошедший снегопад принес в Санкт-Петербург не только зимнее настроение, но и добавил хлопот коммунальным службам. Похоже, с обилием первых зимних осадков не справились ливневки.
На проспекте Ветеранов растаявший снег превратился в реку. На кадрах из соцсетей видно, что машины с трудом движутся по затопленной улице, а их колеса буквально утопают в воде.
Непогода «вскрыла» и проблемы с дорожным покрытием в городе. На одной из улиц после непогоды появились огромные дыры в асфальте. Горожане жалуются, что ноги в прямом смысле проваливаются под землю.
Сейчас аварийные службы разбираются в причинах проблем и устраняют последствия снегопада.