«Халатное отношение»: Роза Сябитова осудила Регину Тодоренко за работу в декрете

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Второму сыну знаменитости на днях исполнилось лишь четыре месяца. Но телеведущая уже давно вернулась к работе и пытается везде и всюду заработать деньги.

Знаменитая сваха России Роза Сябитова раскритиковала коллегу Регину Тодоренко за то, что она достаточно быстро вышла из декрета на работу. Телеведущая стала во второй раз мамой четыре месяца назад, но уже принимает участие в ледовом шоу на одном из федеральных каналов, снимается в сериалах, рекламных проектах и даже пишет детскую книгу. При этом старается уделять внимание новорожденному и старшему сыну, но частенько жалуется на усталость.

Телеведущая Роза Сябитова. Источник фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

По словам Сябитовой, жизнь грудничка важнее любой работы. Именно в первое время после рождения малышу нужно уделять больше всего внимания. Мама должна круглосуточно находиться рядом и создавать комфортные условия ребенку. А желание успеть везде и всюду чаще всего не осуществимо, ведь энергетический ресурс не безграничный. Подобное халатное отношение Тодоренко к себе и малышу провоцирует серьезные последствия, убеждена Сябитова.

«Поэтому я так удивляюсь поведению Регины Тодоренко, которая позиционирует себя „суперженщиной-мамой“, успевая сниматься в ледовом шоу, в сериалах с мужем и одновременно ухаживать за младенцем», — возмутилась Сябитова в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Роза Сябитова отказалась от воспитания единственной внучки.