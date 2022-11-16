Штурмовики Су-25 и ТОС-1А «Солнцепек»: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: 5-tv.ru

Пока экипажи авиации РФ наносят ракетные удары по объектам ВСУ, в тыловых районах территории спецоперации мобилизованные вспоминают навыки боевой работы на тяжелых огнеметных системах.

Российские военнослужащие держат оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В Минобороны РФ поделились кадрами, на которых можно увидеть, как бойцы ВС РФ стоят на страже Отечества.

Так опубликованном видео можно посмотреть на боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России. Экипажи авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого, выполнив маневр, военные самолеты выпустили тепловые ловушки.

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Пока в зоне СВО профессиональные военные исполняют свой гражданский долг, мобилизованные в тыловых районах спецоперации обучаются действовать в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». На кадрах видно, как на одном из полигонов военнослужащие под чутким руководством опытных инструкторов проходят боевое слаживание одного из подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

На тренировках граждане отрабатывают скрытное выдвижение машины на позицию, ее развертывание и нанесение точного удара боеприпасами по целям. Их разведывают благодаря применению беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 украинских военных.