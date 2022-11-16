Президент Польши Дуда не нашел данных, кто выпустил упавшие в стране ракеты

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При этом в польском МИД сообщают другую информацию, противоречащую словам главы государства.

Президент Польши Анджей Дуда не имеет точных доказательств о том, кто накануне запустил ракеты, упавшие на востоке страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«У нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят», — сказал он.

В то же время МИД Польши назвал ракеты, упавшие на востоке страны, снарядом якобы «российского производства». Вместе с тем военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что с большей долей вероятности ракеты имеют украинское происхождение. Это подтверждают слишком малогабаритные обломки. Российские крылатые снаряды имеют более существенные элементы. Он не исключил, что упавшие ракеты могут быть украинскими С-300 с истекшим сроком годности.

О падении ракет на территории Польши накануне сообщили местные СМИ. Они писали о падении якобы двух «российских» ракетах в деревне Пшеводув Люблинского воеводства — недалеко от границы с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.

В Минобороны РФ назвали публикации в польской прессе «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве подчеркнули, что обломки на представленных в польских СМИ кадрах не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую реакцию в Киеве спровоцировали слова генерала США Милли о переговорах с РФ.