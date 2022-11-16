Звезда «Дома-2» Ефременкова вновь жалуется на материнство: «Чуда не случится»

Фото, видео: ВКонтакте / Юлия Ефременкова; Instagram* / efremenkovvvva

Знаменитость признавалась, с возвращением из роддома близнецы стали себя вести по-другому. Часто малышей что-то беспокоит и тревожит, поэтому Ефременкова ночи проводит, не сомкнув глаз.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова после рождения близнецов старается каждый день делиться с публикой бытовыми делами и вопросами ухода за малышами. Несмотря на радость материнства, знаменитости приходится не сладко. Она рассказала интернет-пользователям, как прошла недавняя ночь. Ефременкова не сомкнула глаз, ведь один из малышей сильно плакал.

«Ночка была жаркой. Сыночек никак не хотел спать, и только когда я сделала ему газоотводную трубку, он успокоился, но я не хочу ими злоупотреблять и постоянно делать», — сообщила в социальной сети Ефременкова.

Она добавила, что бессонные ночи не могут не отражаться на ее внешности. Ефременкова хоть и старается разными способами на утро привести себя в порядок, но все средства не так эффективны.

«Синяки и мешки под глазами от бессонной ночи не уйдут, и чуда не случится», — добавила новоиспеченная мама.

К слову, Ефременкова впервые родила меньше двух месяцев назад. Малыши появились на свет раньше положенного срока и были недоношенными. Поэтому первый месяц они провели в роддоме под пристальным наблюдением врачей. А после выписки все заботы и хлопоты по воспитанию легли лишь на плечи Ефременковой и ее любимого Мондезира Свет-Амура. Сейчас, по признанию знаменитости, малыши ничем не отличаются от остальных малышей, ои также требуют родительской любви и заботы. Серьезных проблем в связи с недоношенностью у детей нет.

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