Недолго музыка играла: заключенный вышел из тюрьмы и через мгновение был задержан
В Ростовской области мужчина вышел из тюрьмы и вновь был задержан правоохранителями
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Мужчину подозревают в новом нарушении закона, а именно в участии в запрещенном движении
История в духе фильмов режиссера Гая Ричи произошла с бывшим заключенным в Ростовской области. Срок его пребывания в тюрьме за грабеж закончился, но на свободе после нескольких лет колонии он провел всего 15 секунд.
За это время его успели вывести из здания на улицу, зачитать новые обвинения и посадить в полицейскую машину. Все дело в том, что мужчину подозревают в новом нарушении закона, а именно в участии в запрещенном движении АУЕ* на территории колонии. Теперь ему грозит еще шесть лет.
— включена Минюстом в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.