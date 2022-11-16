Жди меня, и я вернусь: супермодель Наталья Водянова спустя 22 года нашла сестру

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Известная манекенщица призналась, она знала о существовании родственницы. Более 20 лет назад призвала маму отдать девочку на удочерение. Но все эти годы душа знаменитости болела за судьбу девочки.

Супермодель Наталья Водянова на пятом десятке воссоединилась с сестрой Дженнифер Бернс спустя 22 года после разлуки. Деталями семейной тайны она поделилась в декабрьском номере журнала Vogue.

Оказалось, что о существовании сестры Водянова знала с самого ее рождения. На тот момент будущей супермодели было 18 лет. И когда мама родила девочку, Водянова призвала отдать малышку на удочерение. Ведь семья жила бедно, а биологический папа новорожденной Маши отказался помогать и принимать участие в жизни наследницы. Водянова не хотела сестре такой же судьбы, как у нее и еще двух сестер.

«У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца… Мы жили в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала», — цитирует воспоминания Водяновой.

Мама Водяновой прислушалась к совету дочки и отказалась от Маши. Вскоре ее удочерила супружеская пара из США. За океаном новая семья дала ей имя Дженнифер. А когда финансовое положение Водяновой и ее семьи стало налаживаться, она начала искать сестру. Даже обращалась к частному детективу, но попытки были тщетны.

Дженнифер и не подозревала, что ее разыскивают родственники из России. Лишь несколько лет назад задумалась, сделала ДНК-тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Результат не заставил себя долг ждать. Недавно Дженнифер получила уведомление о найденном родственнике. Ею оказалась Водянова. Трогательные снимки воссоединения сестер опубликовал журнал Hello!.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова беременна в шестой раз.