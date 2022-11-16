Стало известно о самочувствии экстренно госпитализированной Татьяны Тотьмяниной

Илья Авербух сообщил о возвращении Татьяны Тотьмяниной в ледовое шоу после госпитализации

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Фигуристка, упав накануне на льду, испытала страшную боль. Самостоятельно встать тогда она не смогла. Коллегам пришлось на руках выносить ее с катка.

Стало известно, как себя чувствует фигуристка Татьяна Тотьмянина после экстренной госпитализации. Напомним, накануне спортсменка во время съемок ледового шоу на федеральном канале упала и получила травму колена.

Выяснилось, что в больнице Тотьмянина прошла обследование, и врачи отпустили ее. Сейчас она уже вновь на льду.

«Да, Таня вернулась и уже готовится к съемкам», — сообщил фигурист и хореограф Илья Авербух StarHit.ru.

Это же подтвердил и муж Тотьмяниной Алексей Ягудин. Он отметил, что травма оказалась не столь серьезной. Но все же потребуется некоторое время для полного восстановления фигуристки. На данный момент хоть спортсменка и вернулась на лед, но сотрудники телеканала решают, как поступить дальше. Возможно, что придется ее заменить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексей Ягудин отнесся к поцелую Татьяны Тотьмяниной с коллегой Максимом Колесниковым.