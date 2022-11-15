В Минобороны РФ назвали провокацией заявления о падении «российских» ракет в Польше

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Публикации в польских СМИ служат одной цели — эскалации обстановки, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Публикации в польских СМИ о якобы падении «российских» ракет на территории республики являются провокацией в целях эскалации обстановки. Об этом сообщили в Миноброны РФ.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — говорится в сообщении ведомства.