Вынужденное одиночество? Яна Кошкина объяснила, почему ни разу не была замужем

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Актриса своей сексуальностью и обаянием привлекает немало представителей мужского пола. Однако к 32 годам ни разу не отправилась в ЗАГС. В чем причина?

Актриса Яна Кошкина объяснила причину, по которой она не торопится выходить замуж. Обворожительной знаменитости уже 32 года. И, по мнению окружающих, настал тот самый возраст, когда уже пора поскорее бежать в ЗАГС, а после забеременеть и рожать.

Но такой подход к семье актриса считает устаревшим. Хотя ее свадьба могла уже давно состояться. Она неоднократно получала предложение руки и сердца. Причем от одного и того же человека.

«А я отказывалась, потому что не было 100% уверенности, что это моя судьба. Мои родные и подруги возмущались, уговаривали меня, мол, посмотри, какой классный, зачем ты отказываешь? Хочешь остаться одна? Но я этого не боюсь», — призналась Кошкина в одной из программ на федеральном канале.

Для нее важнее не как можно скорее «выскочить» замуж, а чтобы брак был крепким и на всю жизнь. Поэтому Кошкина готова ждать того единственного и достойного кандидата столько, сколько потребуется.

«Я мечтаю выйти замуж один раз и на всю жизнь. И ради этого готова подождать. Кстати, когда пришло время, случалось несколько ситуаций, когда я поняла — хорошо, что я не вышла замуж за этого человека», — добавила актриса.

К слову, Кошкиной за годы ее популярности не раз приписывали романы с известными мужчинами. Как пишет dni.ru, в одно время актрису подозревали в отношениях с женатым Гариком Мартиросяном. До этого Кошкина якобы крутила роман с Гариком Харламовым. Сама знаменитость все отрицает.

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