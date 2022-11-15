Ведущие специалисты РФ разработают проекты для технологического суверенитета страны

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Курчатовский институт, ВЭБ и Национальный Центр ГЧП подписали соглашение об этом.

В России запускают программу, которая поможет разрабатывать проекты для обеспечения технологического суверенитета страны. Начало ей дает соглашение, которое подписали Курчатовский институт, ВЭБ и Национальный Центр государственно-частного партнерства. Проекты будут касаться вопросов обеспечения как продовольственной, так и энергобезопасности страны. Как ожидается, для каждой отрасли создадут своего оператора, и, прежде всего, в сфере промышленности и селекции семян. В роли научного и технологического центра выступит Курчатовский институт.

«Формировать надо рынок у себя в стране. И сформировать его можно только с помощью государства. Государство может быть на первом этапе, особенно в области высокотехнологичной продукции первым надежным долговременным якорным заказчиком. И только это позволит создавать разные направления, формировать новые рынки высокотехнологичной продукции, которые станут интересны нашим коллегам, которые побегут сюда завтра», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Михаил Ковальчук отметил, что перед Россией сейчас открыты новые возможности. И обеспечить стране инновационный прорыв помогут объединение ресурсов научно-исследовательских институтов, производственных предприятий и бизнеса. Основная задача партнеров: как можно скорее внедрять передовые научные разработки в экономику.