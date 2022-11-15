Лавров: генсек ООН заверил РФ, что считает зерновой вопрос приоритетным

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Продукция в самом деле свободно поступает на мировой рынок, однако функционирование гуманитарного коридора для вывоза украинской сельхозпродукции было поставлено под угрозу.

Слабо отработали в ООН и гарантии безопасности зерновой сделки. Впрочем, глава организации Антониу Гутерриш на полях саммита G20 клятвенно заверил Сергея Лаврова в приоритетности этого вопроса и сообщил о наличии письменных обещаний Вашингтона и Брюсселя снять ограничения на экспорт российского зерна и удобрений.

Глава нашего МИД отметил, что эта продукция в самом деле свободно поступает на мировой рынок, однако функционирование гуманитарного коридора для вывоза украинской сельхозпродукции было поставлено под угрозу.

«По продовольствию: в очередной раз, как об этом многократно говорил президент, показали возможности РФ в обеспечении стабильности мировых рынков зерна, прежде всего пшеницы, а также мировых рынков удобрений. Показали те препятствия, которые пока еще остаются на этом пути вопреки достигнутой договоренности в рамках пакетной инициативы генерального госсекретаря о том, что ООН будет заниматься устранением препон на пути экспорта наших удобрений и зерна», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров также заявил, что, несмотря на сложности и санкционные ограничения, удалось вывезти 10,5 миллионов тонн зерна: 60% в Азию и около 40% в африканские страны. Срок действия зерновой сделки истекает в эту субботу, и хотя в Кремле подчеркнули, что заинтересованы в ее продлении, окончательное решение пока не принято.