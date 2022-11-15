ВСУ обстреливают освобожденное Опытное бесшумными польскими минами

Военкор Линин: в боях за Опытное ВСУ активно используют польские минометы и мины

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Взятие поселка приближает полный охват крупного населенного пункта Авдеевки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают подконтрольный российским военным поселок Опытное в Донецкой народной республике (ДНР) снарядами НАТО. Об этом в эфире федерального канала сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«Сейчас мы знаем, что польские минометы и польские мины бесшумные применяются очень активно [для обстрелов ВСУ Опытного]», — рассказал военкор.

В целом, по его словам, в регионе сохраняется сложная ситуация. При этом Опытное уже находится под контролем российских войск, бойцы закрепляются на своих позициях и «отодвигают врага».

Ранее в этот день военкор «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что силы народной милиции ДНР вместе с бойцами разведывательного батальона «Спарта» и первой Славянской бригады ведут зачистку Опытного. Поселок фактически освобожден, что приближает полный охват крупного населенного пункта Авдеевки.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне российские войска в ходе успешных наступательных действий полностью освободили Павловку в ДНР, открыв путь к Угледару.