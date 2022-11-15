Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вернулся домой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
В конце октября известный шахматист получил серьезную травму: его госпитализировали из-за неудачного падения возле здания Госдумы.
По эксклюзивной информации 5-tv.ru, 71-летний чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов, наконец, вернулся домой после больницы.
На кадрах видно, как Карпов спокойно заходит в подъезд своего дома.
«Все отлично», — заявила супруга Карпова Наталья Буланова.
В конце октября его госпитализировали из-за травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Уже позже он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ.
Анатолий Карпов — депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, член фракции «Единая Россия», вице-президент Федерации шахмат России.
Ранее Наталья Буланов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала о его состоянии и планах на выписку.