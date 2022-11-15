«Лучше сам расскажу»: Эдгард Запашный пострадал от лап тигра

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Telegram / ZАПАШНЫЙ

Знаменитый дрессировщик обратился к медикам с серьезными травмами на лице.

Эдгард Запашный получил серьезные травмы лица во время работы с молодым тигром. Видео последствий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Знаменитый дрессировщик признался, что инцидент произошел по его ошибке и решил сам рассказать о всем, чтобы избежать пересудов и неправильных толкований.

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — написал Запашный.

Он еще раз подчеркнул, что виноват сам и допустил невнимательность во время работы с опасным животным.

На кадрах из больницы видно, что у него серьезное рассечение под правым глазом. Предварительно, опасности для зрения нет.