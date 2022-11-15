Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / 112; 5-tv.ru

Машина знаменитости днем была замечена у входа в здание.

Вернувшаяся недавно в Россию светская львица и телеведущая Ксения Собчак посетила офис корпорации «Ростех». Кадры с автомобилем знаменитости опубликовал Telegram-канал «112».

Предварительно, по данным «112» Собчак приехала на переговоры по урегулированию конфликта и попросить за своих людей, которые сейчас арестованы в рамках уголовного дела.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, фигурантами следствия по факту вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей являются коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов, а также бывший главред глянца Tatler Ариан Романовский. Оба были задержаны. К слову, Суханов во время получении 800 тысяч рублей от представителей корпорации.

Одновременно с этим в доме Ксении Собчак прошли обыски, а сама знаменитость спешно покинула Москву, а через несколько часов пешком перешла границу Белоруссии и Литвы. На прошлой неделе телеведущая вернулась в столицу.