Экс-солист «Ласкового мая» о предательстве Пугачевой и других звезд: «Прячут финансы»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Певец Андрей Гуров двумя причинами объяснил, почему Чулпан Хаматова, Максим Галкин* и другие знаменитости внезапно выступили против России и сограждан.

Певица Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин*, Чулпан Хаматова и ряд других российских знаменитостей осудили спецоперацию по защите Донбасса из-за желания сохранить свои финансы и давления извне. Об этом 5-tv.ru рассказал экс-солист группы «Ласковый май» Андрей Гуров.

«Скорее всего, это, скажем, финансовая составляющая. Просто люди захотели спрятать свои финансы, чтобы их не аннулировали, чтобы не было никаких санкций против них. И они пошли на это предательство ради своих целей. Наверное, кто-то скажет, что их можно понять. Но, честно, я не могу сказать, что я их понимаю», — сообщил певец.

Андрей Гуров напомнил, что мама журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова работает в Совете Федерации. Чулпан Хаматова занималась благотворительностью, основав фонд для помощи детям. Обе активно взаимодействовали с властями РФ, поэтому их демарш вызывает непонимание. Это же касается Аллы Пугачевой.

«Скорее всего, она (Алла Борисовна — Прим. ред.) высказывает это не от своего имени. Потому что столько лет отдать нашей стране песнями, своим творчеством и после этого высказывать какие-то противоречивые слова в адрес страны и людей — ну, мне кажется, это какое-то давление извне на нее воздействует», — предположил экс-солист «Ласкового мая».

Певец добавил, что не понимает коллег по творческому цеху из-за своей «провинциальности». Однако она помогает ему лучше понимать россиян и оставаться всегда на стороне своей Родины.

«Куда бы наша страна не пошла, я всегда буду за нашу страну! Потому что это наша Россия! Это то, что мы хотим сделать, чтобы мир был лучше. Гораздо лучше! И я знаю, что там, где Россия, всегда наступает мир: живут много разных конфессий, разных национальностей в дружбе и сотрудничестве друг с другом», — подытожил Андрей Гуров.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию вскоре после начала специальной военной операции. Они сначала перебрались в Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри, а затем в Латвию. Юморист подвергся антироссийским настроениям и начал негативно высказываться в адрес властей РФ и соотечественников на концертах. Алла Пугачева хранила молчание, вернулась в Россию в конце августа, однако вскоре уехала в Израиль снова, назвав своих сограждан рабами и холопами. На лицемерное поведение певицы указала актриса Яна Поплавская.

Чулпан Хаматова тоже покинула РФ после начала спецоперации на Украине, отправившись в Латвию. Она отказалась от звания народной артистки РФ, назвав его «бредятиной». Сейчас актриса получает мизерные гонорары за свои выступления и жалеет, что ее добрые дела в России быстро забыли. Что касается Ксении Собчак, она ненадолго покинула родную страну после возбуждения уголовного дела по факту вымогательства у главы «Ростеха». Однако вскоре вернулась — на днях ее видели в офисе корпорации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Андрей Гуров считает великим продюсером Андрея Разина и благодарен ему, несмотря на намерение последнего удалить все видео с поющим Юрием Шатуновым под угрозой миллионных исков.

* — признан иноагентом в РФ.