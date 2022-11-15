Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Артист готов отправить своего 24-летнего сына воевать, если возникнет такая необходимость.

Звезда «Гардемаринов» Дмитрий Харатьян в интервью Вячеславу Манучарову рассказал об отношении к спецоперации и мобилизации, уехавшим коллегам и живущей за границей дочери.

Коллег, уехавших из России, артист не презирает, но и не поддерживает. По его словам, уехавших нельзя назвать предателями, но любовь народа они потеряли.

Летом Харатьян ездил на Донбасс, где выступал для раненых в госпитале под гитару.

«В последний момент выступление в актовом зале отменили из-за угрозы бомбардировки. Мы просто ходили по палатам и пели для раненых. И действительно, через полчаса мы услышали залпы. Страшно не было. На миру и смерть красна. Я не то чтобы ехал туда умирать, но предполагал, что все может быть. И все равно, помнишь, как в «Бременских музыкантах»: «Мы свое призвание не забудем — смех и радость мы приносим людям», — рассказал артист.

Также Харатьян обозначил свою позицию касаемо мобилизации.

«Моему сыну 24 года, он не служил из-за проблем со зрением. Но в военное время он призывной. Если получит повестку - пойдет служить. И дело даже не в том, что я такой правильный, такой государственник, а в нем самом. Я его хорошо знаю, мы говорим на эти темы. И он пойдет, конечно, если будет необходимость. Отмазывать не буду», — заявил Харатьян.

Артист рассказал, что в свои 24 года, когда у него уже была жена и маленький ребенок, он отправился в армию. За его плечами уже тогда было десять ролей в кино.

«Я не откосил. Я понимал, что мне просто стыдно будет это делать», — признался актер.

Кстати, его 38-летняя дочь Александра давно переехала в Швецию, вышла там замуж и получила гражданство Евросоюза. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Харатьян сетует на тяжелую жизнь дочки за границей из-за русофобии.