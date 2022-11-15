ФСБ задержала жителя Севастополя, готовившего теракт на топливном складе

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ

Молодой человек оказался сторонником украинского национализма.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Севастополя, который планировал поджог склада с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ведомства.

«Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — рассказали в ФСБ.

При обыске в доме молодого человека в Севастополе изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки. Сейчас подозреваемый взят под стражу на два месяца, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта».

Накануне в Белгородской области задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, прошедшую подготовку на территории Европы. Группа состояла из трех человек, одного из них удалось взять живым. У него изъяли поддельные паспорт и водительские права, и оружие, состоящее на вооружении украинских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области ВС РФ ликвидировали группу украинских подрывников, в которую входили кадровые военные ВСУ.