«Великий продюсер»: за что экс-солист «Ласкового мая» благодарен Разину

Фото, видео: Instagram* / gurov8192; 5-tv.ru

После смерти Юрия Шатунова конфликт по поводу правообладания песнями популярнейшего коллектива и личности самого продюсера разгорелся с новой силой.

Весь Интернет сейчас обсуждает главный скандал — российский продюсер Андрей Разин заявил, что вскоре из Сети будут удалены все видео с Юрием Шатуновым, а тем, кто не удалит контент «Ласкового мая» — грозят миллионные иски.

А вот бывший участник группы Андрей Гуров тем не менее, до сих пор считает Разина великим человеком, несмотря на его угрозы. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Ведь именно благодаря этому продюсеру экс-солист «Ласкового мая» попал в группу в столь раннем возрасте.

«Да, меня пригласил Андрей Разин. И он пригласил уже после того, как брат старший уже был в „Ласковом мае“, Юра Гуров», — сказал музыкант.

По его словам, было много чего хорошего и плохого, однако без этого музыкальный коллектив и вовсе бы не состоялся.

«Потому что все, что он (Андрей Разин — прим. редакции) делал — он стремился это делать вопреки каким-то домыслам, разговорам, вопреки писанинам каких-то журналистов, которые противоречили тому, что происходило в коллективе», — говорит артист.

Экс-солист группы также заявил, что пока вся ситуация остается непонятной, потому что все песни принадлежат лейблу WMA, а это в нашей стране — важнее.

«Поэтому отношение до сих пор к нему осталось как к великому человеку и великому продюсеру», — заключил Гуров.

Ранее Андрей Разин анонсировал перезапуск группы с молодыми исполнителями. Продюсер отметил, что новые видео будет только на двух YouTube-каналах — «Андрей Разин» и «Ласковый май».

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