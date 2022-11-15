Секретарь Совбеза Патрушев: в Центральной России действуют украинские диверсанты

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Боевики уже превратили жизнь простых украинцев в ад, теперь хотят сделать то же самое с русскими.

Диверсанты из Украины активизировались в Центральной части России, а в особенности в пограничных регионах. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что пограничные населенные пункты постоянно обстреливаются украинскими войсками из поставляемых Западом вооружений.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО», — заявил Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.

По словам секретаря, главной целью боевиков становится объекты инфраструктуры гражданского населения, поражение или уничтожение которых грозит безопасности мирных жителей и экономике страны. Это критические объекты обеспечения жизнедеятельности, транспортный и топливно-энергетический комплексы.

«В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе девять диверсий», — объяснил Патрушев.

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