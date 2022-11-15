Победа аналога над цифрой: в России зафиксирован рост спроса на DVD-диски

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Большое зарубежное кино ушло из проката. Как тут не вспомнить про уютные домашние кинозалы.

В России новую волну популярности переживают забытые, казалось бы, DVD-диски. Снова их достают из пыльных коробок и снова покупают. С марта продажи дисков с фильмами и музыкой увеличились примерно вдвое. И объяснение простое: иностранные онлайн-платформы для просмотра кино закрываются.

Большое зарубежное кино ушло из проката. Как тут не вспомнить про уютные домашние кинозалы. Максим Облендер нашел тех, кто только и ждал этого момента.

Его первым DVD-диском был «Вокруг света за 80 дней» с маэстро трюков — Джеки Чаном в главной роли.

«Очень поразило насколько картинка отличается, тогда же цифра была в новинку, что там есть меню с дополнительными опциями», — признается коллекционер Мурат Сафербеков.

Коллекция с годами пополнялась. Триллеры, комедии. Когда из-за санкций начали отключать стриминговые сервисы, он не переживал, что смотреть вечером с девушкой.

«Цифра она недолговечна. Сегодня правообладатель разрешает пользоваться этим контентом, завтра уже нет. То, что записано на пластинке, диске, кассете стереть невозможно. Только по вашему желанию», — считает Мурат.

Полки с блокбастерами — «Послезавтра», «Матрица», неувядающая советская классика «Шерлок Холмс», «Иван Васильевич», концерты.

«Тут концертный альбом, тут 15 композиций».

Алексей тоже продолжает пополнять коллекцию на радость себе и продавцам — лицензионные диски и сейчас могут стоить 600 рублей и выше. Но в магазинах говорят, сегодня у полок стали появляться те, кто постарше. И появляться стали чаще.

«Взрослому поколению тяжело искать пиратские сайты, где смотреть кино. А на официальных их очень мало. Поставок нет. Они минимальные. Старый сток продается российский, советский выпускается кое-как. Голливуд, естественно, нет», — поясняет управляющий магазином Илья Семенов.

В онлайн-кинотеатрах будет все меньше западных фильмов — лицензии кончаются, а покупатели еще чаще будут покупать кино в магазинах оффлайн — такие прогнозы дают продавцы.

Ритейлеры приводят статистику, якобы с марта по сентябрь 2022 года они продали в два с лишним раза больше дисков, чем в прошлом году. В основном люди покупают Blu-Ray диски. Онлайн магазины тоже отмечают рост продаж. На 16% больше DVD с фильмами и на 51 процент больше с аудио! Естественно, мы понимаем, что речь в данном случае идет только о лицензионной не пиратской продукции.

Именно Blu-Ray диск выдает хорошую картинку, которую комфортно смотреть на телевизоре с разрешением 4К. Доля таких устройств на продаже в магазинах приближается к половине от общего числа. Для просмотра россияне активно покупали боевики, комедии и мультфильмы. В топе — «Миньоны», «Гадкий Я», «Трансформеры» и «Форсаж-8». Всего порядка 1000 наименований.

В этом видеосалоне в Петербурге пошли дальше. Какое там 4К… Здесь порой вообще картинку бы разглядеть. Зато кино как на подбор — в этот вечер давали «Пятый элемент» в том самом «винтажном» переводе.

«Конечно из-за того, что в кинотеатрах есть проблема с показом современного кино, люди ищут возможности уйти в какую-то другую историю, вовлеченность, может и из-за этого всплеск популярности старых технологий», — говорит сооснователь видеосалона Артем Груздь.

Мы тоже попытались подзаработать на уходе стриминговых сервисов, выставив несколько блокбастеров на DVD на сайте объявлений. За скромные 100 рублей за штуку. Но за три дня никто не написал. «Аватар», «Зеленый фонарь» и компания собрали лишь несколько лайков. Может это намек — не продавай — еще самому пригодятся, а может фанаты DVD уже давно купили себе эти фильмы в коллекцию в другом месте.