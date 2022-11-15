Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года.

Тяжелобольные дети смогут бесплатно летать на самолетах до места лечения и обратно. На льготный проезд могут рассчитывать те, кому нужна сложная терапия или гемодиализ. Также это коснется их родителей или сопровождающих, сообщили в правительстве.

Бесплатный перелет возможен, если дорога к месту лечения на поезде занимает более 12 часов. А еще если в пути придется провести более тысячи километров. Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года.