Минюст Эстонии потребовал за три месяца уничтожить в стране все советское

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Критику в свой адрес от творческих союзов в министерстве категорически не слышат и грозят наказаниями для местных властей.

Минюст Эстонии потребовал ликвидировать в городах республики любые напоминания о советском прошлом. На снос памятников ведомство отвело три месяца.

Поправки к Строительному кодексу еще предстоит одобрить парламенту, но идея уже встретила критику со стороны творческих союзов. Там опасаются, что в пылу борьбы будут уничтожены и значимые артефакты прошлого, а потому предложили увеличить срок на оценку художественной ценности монументов.

Однако в Минюсте прислушиваться не намерены. Более того, в ведомстве предупредили, что за промедление при сносе местные власти будут строго наказаны.