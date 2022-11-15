«Проклятье Берковой»: умершего экс-мужа порноактрисы кремировали в тайне от нее

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На прошлой неделе от остановки сердца скончался пятый супруг звезды эротического кино Андрей Стоянов.

В сети пишут о некоем «проклятье» Елены Берковой, у которой умирает уже второй бывший муж.

С Андреем Стояновым актриса разошлась много лет назад, а 10 ноября стало известно о его смерти. Ранее в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru порноактриса заявила, что не общалась с бывшим мужем пять лет, а причину его смерти надо уточнять у правоохранительных органов.

Как стало известно, мужчина скончался, предположительно, от передозировки наркотиков. Стоянов находился в своей квартире в Москве и потерял сознание. Прибывшие медики обнаружили его в состоянии передозировки неизвестных веществ, но спасти не смогли.

«Он пытался звонить, но я на контакт не выходила. Какие-то слухи до меня доходили от людей, которые видели его в непотребном виде, пьяным, а я не реагировала. Возможно, Андрей не справился с нашим расставанием», — поделилась Беркова в интервью для «СтарХита».

По информации издания, близкие Стоянова, убитые горем, уже попрощались с ним и кремировали его тело. Но бывшей жены на этих мероприятиях не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая Елена Беркова посвятила пост умершему мужу.

