Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Давней традицией на саммитах стало облачение в национальные наряды. Иногда это приводит к комичным ситуациям.

Как минимум, двое жителей планеты земля сегодня пережили настоящее перерождение. В Джо Байдене и канадском премьере Джастине Трюдо неожиданно узнали азиатских коммунистических лидеров.

Все дело в национальных индонезийских костюмах, в которые облачили участников саммита G20 на Бали. Но вот на этих двоих они смотрелись особенно колоритно. Кто-то тут же сравнил Байдена с великим кормчим Мао. А Трюдо многим показался похож на северо-корейского лидера Ким Чен Ына.