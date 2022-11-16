Названы шесть заболеваний, которыми страдают любители фастфуда

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Полакомиться горячей шаурмой на улице любят многие, но что известно о последствиях таких перекусов?

Диетологи не советуют увлекаться фастфудом, чтобы не прибавлять в весе, но не стоит забывать и о других неприятных последствиях употребления такой пищи «на бегу». Подробнее о вреде уличной еды пишет Сибкрай.ru.

Итак, шаурмой, бургерами и пирожками из ларьков обожают лакомиться многие, но правила гигиены, срок годности продуктов и чистота рабочего помещения часто оставляют желать лучшего. И бояться стоит не столько микробов, которые могут уничтожить ваш иммунитет, сколько вирусов и инфекций. Они достаточно устойчивы и могут вызвать болезни ЖКТ.

Жидкий стул

Самое безобидное последствие фастфуда. Однако оно может застать врасплох, что доставляет массу дискомфорта.

Тиф

Жар, понос и спазмы живота, вызванные микробами в пище, могут проявиться не сразу. Из-за этого люди часто неверно диагностируют брюшной тиф.

Гастрит

Бактерии, вызванные острой пищей, поселяются и размножаются в желудке человека. Это состояние сопровождается мучительными болями.

Глисты

Это ленточные черви, которые могут приземлиться вместе с пылью на еду и попасть в ваш организм. Находясь в кишечнике, они питаются за счет организма, поражая внутренние органы и системы.

Гепатит

К такому заболеванию могут привести плохо вымытые фрукты и овощи. А также неочищенная вода и отсутствие дезинфекции на кухне.

Желудочные инфекции

От обычного пирожка с мясом можно получить сальмонеллез. Его вызывают ядовитые бактерии, которые находятся в инфицированной свинине или говядине. А если заболеете ботулизмом, то получите постоянный токсикоз.

Тщательно взвесьте все «за» и «против», когда захотите купить что-либо в уличной лавке. Это не значит, что нужно и вовсе отказываться от любимой шаурмы, хот-догов или пиццы. Но безопаснее и полезнее будет тот фастфуд, который готовят и подают в различных заведениях, где условия для готовки соответствуют требованиям СанПиНа.

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