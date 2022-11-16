«Слона» можно и не заметить: какие симптомы выдают сахарный диабет

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Эта болезнь имеет свойство коварно молчать, пока человеку не станет совсем плохо.

Сахарный диабет относится к одному из самых опасных эндокринных заболеваний. Из-за нарушения усвоения глюкозы организм буквально «ломается» — прежней жизнь уже никогда не будет. Но есть способы предупредить заболевание или добиться стойкой ремиссии, главное — вовремя обратить внимание на проблему. Как распознать первые признаки сахарного диабета, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала эндокринолог Дарья Ладыгина.

«Сахарный диабет — это группа обменных заболеваний, для которых характерно хроническое повышение уровня сахара в крови. Вследствие этого происходит повреждение различных органов и систем. В первую очередь страдают глаза, почки, сосуды, сердце и нервы», — обратила внимание эксперт.

Она добавила, что из четырех типов сахарного диабета самый распространенный — второго, с ним связаны более 90% случаев заболевания. Распознать его можно по следующим симптомам: учащенное мочеиспускание, сухость во рту, потеря веса и выраженная слабость.

«Но, как известно, это заболевание длительно может протекать без симптомов. Именно поэтому у людей с факторами риска этого заболевания в возрасте после 45 лет показан скрининг», — отметила эндокринолог.

Если все в порядке — прекрасно, повторить процедуру в таком случае можно через три года. Но это не говорит о том, что можно и дальше налегать на углеводы. Здесь важно обратить внимание на провоцирующие диабет факторы. Задуматься, в первую очередь, врач рекомендует людям с избыточным весом. И есть нормативы, по которым можно определить его наличие.

«Избыточный вес, можно рассчитать при помощи индекса массы тела. <…> В норме индекс массы не должен превышать 25 килограммов на метр квадратный. Окружность талии у взрослого человека, у мужчин, должна составлять менее 94 сантиметров, а у женщин — менее 80 сантиметров. Если вы видите превышение одного или другого показателя, это говорит о наличии ожирения как главного фактора риска сахарного диабета второго типа», — подчеркнула врач.

В зоне риска также люди с отягощенной наследственностью. Если заболевание встречалось среди родителей, братьев или сестер — держите руку на пульсе. Это касается и тех, кто родился на свет с весом более четырех килограммов. Плюс, предупреждает эндокринолог, обязательно следить за здоровьем женщинам с поликистозом яичников.

«Это говорит о повышенном риске развития сахарного диабета второго типа. Сюда же можно добавить и малоподвижный образ жизни», — предупредила специалист.

Все перечисленные признаки могут предупреждать о преддиабетическом состоянии пациента, такой диагноз ставит-врач эндокринолог на основе проведенных исследований. И, как правило, при наличии показаний ежегодно отправляет пациента на скрининги.

Если же сахарный диабет второго типа все-таки подтвердили, опускать руки не нужно. В помощь — здоровое безуглеводное питание и активный образ жизни.

«То есть изменив образ жизни, снизив вес, есть возможность добиться длительной ремиссии заболевания, то есть не принимать препараты», — заключила эндокринолог.

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