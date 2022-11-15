Песков рассказал, что Россия представляет из себя на саммите G20

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Москва оперативно реагирует на критику и грамотно выражает несогласие с предъявленными против нее претензиями.

Голос России на саммите G20 на Бали важен, а сама страна представлена на достойном уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который поехал на мероприятие вместо российского лидера Владимира Путина, провел много двусторонних контактов с участниками саммита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном телефонном брифинге с журналистами.

«Россия представлена на достойном уровне, нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, множество двусторонних контактов Лавров там провел, поэтому Россия присутствует на должном уровне», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию о сожалении канцлера ФРГ Шольца из-за отсутствия Путина.

Также Песков отметил, что российская сторона оперативно реагирует на критику, высказанную в ее адрес на саммите. В ходе согласования документов российские эксперты выражают несогласие с несправедливыми претензиями к РФ.

«Внешняя политика в нашей стране определяется президентом и реализуется министром иностранных дел», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

К слову, на саммите G20 также выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Незалежной свою «формулу мира» на Украине.