Bild: немецкие солдаты получили военную форму с символами SS

Фото: www.globallookpress.com / Swen Pförtner

Во время Второй мировой войны подобные знаки находились на форме у элитных нацистских формирований, ставших главным оружием террора.

Военные армии Германии получили новую форму — с символами SS. Об этом пишет местное издание Bild.

Дело в том, что буквы SS символизируют нацизм и находились на форме немцев во время Второй мировой войны. Это аббревиатура от термина Schutzstaffel, которым клеймили «охранные отряды» — военные формирования для охраны фюрера, ставшие главным орудием нацистского террора.

«Тысячи солдат бундесвера получили военную форму SS! Это те же две буквы, которые символизируют самые страшные военные преступления, совершенные нацистами во Второй мировой войне», — рассказал журналист Bild.

Однако в администрации ФРГ поспешили уточнить — буквы обозначают размер. Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что солдаты должны самостоятельно разобраться с ситуацией и просто срезать ярлыки с формы. По словам чиновницы, аббревиатура SS на обмундировании обозначает размер — «S-Short».

Всего немецким военнослужащим было выдано 313 тысяч комплектов формы с подобными ярлыками, а также спальные мешки и каски. На «обновления гардероба» выделили более двух миллиардов долларов.

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