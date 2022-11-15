Кремль удостоверился в нежелании Зеленского вести переговоры

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Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако на Украине эти предложения были отвергнуты.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о категоричном неприятии «Минска-3» говорит о том, что Киев совершенно не желает вести переговоры. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря президента спросили, подтверждает ли высказывание Зеленского его нежелание сотрудничества с Москвой.

«Абсолютно подтверждает», — ответил Дмитрий Песков.

В Кремле неоднократно, на протяжении многих месяцев заявляли о готовности к переговорам с Киевом, однако на Украине эти предложения были категорически отвергнуты.

До начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса действовал «Минск-2». Это комплекс мер по выполнению минских соглашений, который направлен на деэскалацию конфликта. Однако Владимир Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 в Индонезии заявил, что новых минских соглашений не будет и обвинил в этом Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предложении Владимира Зеленского обменять военнопленных по формуле «всех на всех».