Звезда «Мажора» назвал главную ошибку в любви: что имеем, не храним

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Павел Чинарев знает, как мужчины часто упускают из рук любовь, а потом уже поздно что-то делать.

Актер Павел Чинарев назвал главную ошибку, которую допускают влюбленные мужчины. Часто, по мнению звезды «Мажора», они не дорожат отношениями, даже если речь идет о сильных, глубоких чувствах. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Мы так часто в жизни обладаем какой-то большой любовью, что даже не замечаем этого и легко с ней расстаемся, а потом, спустя год, как в пьесе или через какое-то время — не важно, сколько прошло — мы вдруг видим эту женщину с другим. Это может быть не Карандышев, это может быть такой же Паратов. Но себе, что мы ее тогда отпустили и потеряли, мы не можем этого простить», — пояснил собеседник.

Пример такой непростительной ошибки демонстрирует герой пьесы Островского «Бесприданница» Паратов, его роль как раз сейчас и играет Павел Чинарев в одноименном премьерном спектакле на сцене Театра имени Моссовета. Актер уверен, что Сергей Сергеевич искренне, всем сердцем любил Ларису Дмитриевну, но по своей ошибке лишился главного в жизни. И все в погоне за богатой невестой.

«Это уже человек, который ищет будущее — невесту с золотыми приисками, неизвестно какого формата эта женщина. Неизвестно, сколько она весит, есть ли у нее волосы на лице… С Ларисой придется попрощаться, потому что впереди ждет самостоятельная жизнь. Деньги, которые ему были даны, уже заканчиваются», — пояснил артист.

Собеседник отметил, что в некотором смысле может сравнить своего Паратова с мажором нашего времени. Но различия у них все же есть — первый уже в зрелом возрасте и, скорее, уже напоминает промотавшего состояние героя. Настолько, что продает последний пароход.

Сам же Павел, если верить информации в сетях, своими чувствами не разбрасывается. Готовый открыто и честно беседовать о работе, личную жизнь он держит в секрете. Известно, что артист счастлив в браке с актрисой Аленой Бондарчук, в 2016 году у пары родился сын Макар.

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