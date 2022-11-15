«Елки» уже не те: какой будет девятая часть новогодней франшизы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Картина выйдет в прокат 1 декабря, но старых героев на экране зрители больше увидят.

Продолжение новогодней картины «Елки» выйдет на экраны 1 декабря — на этот раз в ней все будет по-новому: зрителям придется привыкать к другим героям и иному авторскому прочтению новогодней комедии. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-ru рассказала сыгравшая в картине актриса Елена Валюшкина.

«Это елки уже другие совсем, и это не связано совсем с историей Бекмамбетова, Сережи Светлакова и Вани Урганта, а Женя Кулик — такой замечательный мальчик, я снималась с ним в кино „Я худею“ — он пришел к нам из Instagram*, снимал скетчи, он сам написал все сценарии, сам собрал всю группу, помогал как режиссер и участвует там как актер. Поэтому это совсем другая, его личная, скажем так, история», — рассказала актриса.

Единственное, по ее словам, что объединяет новый фильм с предудущими — лейтмотив. В этом году он тот же — семья, любовь и дети.

«Он таким и будет, только с другой командой, немножечко с другой стороны», — пояснила артистка.

Кроме Елены Валюшкиной и Евгения Кулика, в картине сыграли Виктория Агалакова, Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова, Михаил Орлов и Ростислав Бершауэр. Режиссером и креативным продюсером киноленты выступил Евгений Кулик.

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