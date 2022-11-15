Зеленский на саммите G20 озвучил свою «формулу мира» на Украине

Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение десяти шагов по установлению мира на Украине

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Политик заявил о четких решениях, которые он якобы отправил «творцам».

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии перечислил десять пунктов из своей формулы по установлению мира.

По словам политика, существует некая украинская формула мира, которая по совместительству подходит и Европе. Кроме того, Владимир Зеленский заявил о конкретных и четких решениях, которые он уже предложил (кому именно они были направлены он не уточнил).

«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Я представил предложения таких решений — конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами», — заявил президент Незалежной.

В набор условий, озвученных Владимиром Зеленским, входят: освобождение всех военнопленных, возвращение справедливости, радиационная и ядерная безопасность и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех».