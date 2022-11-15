Зеленский на саммите G20 озвучил свою «формулу мира» на Украине

Анна Гончаренко 27

Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение десяти шагов по установлению мира на Украине

Зеленский на саммите G20 озвучил свою «формулу мира» на Украине

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Саммит G20 на Бали

Политик заявил о четких решениях, которые он якобы отправил «творцам».

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии перечислил десять пунктов из своей формулы по установлению мира.

По словам политика, существует некая украинская формула мира, которая по совместительству подходит и Европе. Кроме того, Владимир Зеленский заявил о конкретных и четких решениях, которые он уже предложил (кому именно они были направлены он не уточнил).

«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Я представил предложения таких решений — конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами», — заявил президент Незалежной.

В набор условий, озвученных Владимиром Зеленским, входят: освобождение всех военнопленных, возвращение справедливости, радиационная и ядерная безопасность и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех».

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