Александр Буйнов о домашних драках с женой: «Поддерживает наш огонь»

Александр Буйнов почти 40 лет живет со своей женой Аленой и считает себя счастливым

Фото, видео: Instagram* / buinovofficial; 5-tv.ru

Александр Буйнов заявил, что в его доме кипят настоящие итальянские страсти. Откуда у артиста синяки и травмы по всему телу выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Буйнов признался, что секрет его крепкого брака — в регулярных ссорах женой. За что его супруга Алена поднимает руку на певца и почему на этот раз он оказался в больнице, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Два месяца назад певец Александр Буйнов не на шутку напугал поклонников кадрами из больницы.

«Говорят, таких не берут в космонавты. Оказывается, берут. Пойду, я отдаюсь в руки самых лучших врачей», — заявил артист на видео в собственном микроблоге.

Вскоре он успокоил всех неравнодушных: ничего серьезного не произошло. Просто замучили боли в спине. Исполнитель хита «Пустой бамбук» решил обратиться за помощью к врачам, чтобы сделать блокаду.

«Мне нужно было ехать на гастроли на пару дней. Чтобы на выступлениях не думать о боли, мне сделали эту блокаду. Спина отпустила, врачи все великолепно сделали. Когда я ехал обратно, я взял свой „колупатор“, то есть телефон, как говорят у нас по-русски. Ну, я это видео и выдал в эфир», — признался артист.

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Это далеко не первый раз, когда знаменитость оказывается на больничной койке. В начале года Буйнов сломал руку, а незадолго до того перенес операцию по удалению желчного пузыря. Однако недавнее видео сильно взволновало и привело в ярость его супругу.

«Его обрезали, а потом кто-то сказал, что Буйнов при смерти. Это как раз тот случай, когда Алена на меня набросилась с кулаками и обругала по-русски. Я пообещал убрать, а она мне говорит, что уже поздно», — объяснил подробности семейной ссоры певец.

Буйнов признался, что привык к горячему нраву жены. Они вместе уже 38 лет, и все это время Алена не дает благоверному скучать. В их доме кипят итальянские страсти.

«Мы с ней ругаемся и деремся. А что? Так должно быть! Это тот самый огонь, который поддерживает страсть!», — восхищенно поведал он.

По словам исполнителя, иногда семейные ссоры заходят так далеко, что перерастают в драку. Правда, бьет только Алена. Сам Александр аккуратно защищается.

«Она может распускать руки, а я нет. Бывало, отбиваюсь от нее и смешно так. Думаю, слава богу, что она не занималась кикбоксингом», — пошутил артист.

Буйнов уверяет, что долго сердится друг на друга супруги не умеют, поэтому быстро мирятся. Несмотря на то, что у них нет общих детей, им прекрасно живется вдвоем.

«Так в жизни сложилось, что ей хватало меня как ребенка и до сих пор хватает», — смеется певец.

Кроме того, Алена смогла подружиться с дочерью мужа от предыдущего брака. Женщина считает его внуков родными и обожает, когда они приезжают в гости. При этом внуки даже называют знаменитого дедушку отцом. Артист соглашается, что он не совсем обычный дедушка. Несмотря на солидный возраст, Буйнов очень активный и веселый.

«У меня девчонкам-внучкам Дашке и Софье по 13 лет. Сыну Сашке Буйнову-младшему 17 лет. Он учится в кадетском училище. Я говорю с ними на одном языке. У них даже бывает оговорка по Фрейду. Внуки зовут меня папой», –поделился звезда.

В следующем году Александру Буйнову исполнится 73 года, но он не собирается на пенсию. Исполнитель уверяет, что сцена и любовь поклонников прибавляют ему сил, а темпераментный характер жены заставляет чувствовать себя молодым.

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