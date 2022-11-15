Певица Рианна призналась, что хочет второго ребенка от A$AP Rocky

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Полгода назад у звездной пары родился первенец, имя которого они до сих пор держат в секрете.

В Голливуде продолжается бэйби-бум. Барбадосская певица Рианна заявила, что хочет родить второго ребенка. Об этом ее близкий знакомый рассказал порталу Entertainment Tonight.

Весной этого года Рианна впервые стала мамой — первенец родился от возлюбленного певицы A$AP Rocky. Во время беременности было много слухов насчет измен со стороны рэпера, якобы у него была интрижка с дизайнером обуви Аминой Муадди. Однако позже его вместе с Рианной заметили вместе во время отдыха на острове, где они выглядели абсолютно счастливыми.

Но узаконить свои отношения возлюбленные не торопятся даже после рождения сына. Ранее Рианна заявляла, что они «просто живут» и не считают, что дети должны появляться только после замужества.

Однако спустя полгода после рождения первенца Рианна заявила, что хочет стать матерью второй раз и подарить своему избраннику еще одного ребенка.

«Рианна и Раким (настоящее имя A$AP Rocky — Прим. ред.) так влюблены друг в друга и отлично проводят время вместе. Они отличная команда, когда речь идет о том, чтобы быть родителями для их мальчика. Рианна всегда мечтала стать матерью, и она очень гордится этим. Ей хочется иметь больше детей с A$AP Rocky в будущем», — рассказал близкий друг звездной пары.

Ранее Рианна признавалась, что ее первая беременность не была запланированной, но заставила ее по-другому взглянуть на себя и свое тело. Певица чувствовала себя комфортно в изменившемся теле и не переставала носить смелые и сексуальные наряды.

«Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время», — поделилась барбадосская певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рианне удалось быстро похудеть после родов. Оказалось, все дело в правильной диете.