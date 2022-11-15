Ушел из жизни актер из фильма Никиты Михалкова «Раба любви»

Фото: Кадр из к/ф "Красные колокола", реж. C. Бондарчук, Мосфильм 1981-1982 г.

Это одна из картин, с которых начинал свою карьеру в кино Александр Сайко.

Ушел из жизни начавший свою карьеру в картине Никиты Михалкова «Раба любви» Александр Сайко. Актеру было 73 года — о причинах смерти не сообщается.

Александр Сайко — советский и российский актер театра и кино; выпускник ГИТИСа. На экране дебютировал в фильме-спектакле «Московские каникулы» 1973 года, после снимался в «Рабе любви» Никиты Михалкова. Также в его творческой биографии участие в таких кинолентах, как «Ученик лекаря», «Умирать нестрашно», «Черная метка» и других. Одной из ключевых кинолент стала «Сто солдат и одна девушка», где Александр Сайко создал образ центрального персонажа — Александра Стародубцева.

Работу в кино артист совмещал с работой в Центральном детском театре «Сфера» и Театре Российской Армии. Также артист был худруком своего детища — театра «Русский дом». Не стало знаменитости 13 ноября, о чем сообщила на своей странице в ВКонтакте его коллега, член союза кинематографистов Алла Малкова.

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