Зеленский на G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле «всех на всех»

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

На саммите G20 лидер киевского режима наконец изъявил желание к сотрудничеству. Но превратит ли Зеленский слово в дело?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом глава Незалежной заявил в своем видеообращении на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

«Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: «всех на всех», — обозначил свою позицию Владимир Зеленский.

Кроме того, он пожаловался на Международный комитет Красного Креста (МККК). По мнению Зеленского, организация не проявляет достаточно усилий и плохо отправляет своих сотрудников в места содержания украинских пленных.

«Это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали», — заявил политик.

Однако, незадолго до этого, в МИД РФ обратили внимание Красного Креста на постоянные нарушения гуманитарных норм украинскими военными и «на продолжающиеся регулярные провокации».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что киевский режим пришел в бешенство от призывов лидеров стран Южного полушария к незамедлительным переговорам с Россией.