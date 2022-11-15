Даная Пригожина впервые раскрыла потраченную на роды сумму

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Малыш появился на свет еще летом, но дочь знаменитого продюсера до последнего не озвучивала потраченную на роды сумму.

Даная Пригожина, дочь знаменитого продюсера, призналась, как дорого обошлось ей рождение ребенка. Мамой девушка стала еще минувшим летом, родив сына Даниэля, правда, до недавнего времени не рассказывала подписчикам, где появился на свет ее первенец.

Как оказалось, дорогой частной клинике Даная предпочла обычный родильный дом. Свое решение девушка объяснила желанием сэкономить семейный бюджет, правда, потом об этом пожалела. Поэтому остальным женщинам, планирующим стать мамами, она советует делать на этот счет самостоятельный выбор.

«Смотрите, как вам удобно. Тут я не советчик, но в следующий раз однозначно буду выбирать платный роддом», — призналась 25-летняя мама.

Как известно, Даная Пригожина вышла замуж минувшей весной, ее избранником стал Евгений Агиров. Уже в августе у пары родился первенец. На свет малыш появился при помощи кесарева сечения — роды прошли без осложнений, и девушка уехала домой уже через два дня после счастливого события, пояснив, что не любит задерживаться в больницах.

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