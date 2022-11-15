Бразильский дрейф: в Рио-де-Жанейро корабль врезался в автомобильный мост

В Рио-де-Жанейро корабль врезался в автомобильный мост

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

В момент столкновения сооружение сильно затрясло.

В Рио-де-Жанейро грузовой корабль устроил мощную встряску проезжающим по мосту автомобилям. Из-за сильного ветра брошенное в акватории залива судно сорвало с якоря, после чего начался его неконтролируемый дрейф в сторону моста.

На видео, снятом на мобильный телефон, запечатлен момент удара об опору сооружения, сопровождающийся сильным грохотом. По словам очевидцев, в момент столкновения мост сильно затрясло.